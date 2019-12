Ecco quali sono i 10 giochi mobile più popolari del decennio

Il 2020 è ormai alle porte e il suo arrivo segna anche la fine della seconda decade del nuovo millennio. Senza dubbio una data importante, che assurge a momento ideale per guardarsi indietro e fare bilanci; quindi non stupitevi se nel corso dei prossimi giorni vedrete spuntare come funghi ogni genere di top ten a tema decennale. Per esempio, il sito App Annie, che si occupa di analisi di mercato per le applicazioni mobile, ha pubblicato proprio in queste ore due interessanti classifiche dedicate ai giochi più popolari degli ultimi dieci anni su smartphone.

Nella prima troviamo i dieci giochi più scaricati del decennio 2010-2019 ed è capitanata da Subway Surfers, l’endless runner sviluppato dalle compagnie danesi Kiloo e SYBO Games. Se il titolo vi dice poco, niente paura: non vivete fuori dal mondo ma semplicemente dalla parte sbagliata. Subway Surfers deve infatti buona parte del suo successo al continente asiatico. Degli impressionanti 2,5 miliardi di download raggiunti dal gioco, tanto per dire, ben il 15% provengono dall’India. Nel resto della classifica troviamo invece giochi più di moda tra noi occidentali, con l’inossidabile Candy Crush Saga al secondo posto e Temple Run 2 a seguire.

La classifica dei giochi con i guadagni più alti ci mostra una situazione leggermente diversa, dimostrando che popolarità e capacità di monetizzare sono comunque due fattori parzialmente slegati. Il gioco su cui gli utenti hanno speso più soldi negli ultimi dieci anni è Clash of Clans di Supercell, e la cosa non stupisce di certo visto che parliamo di un titolo capace di registrare vendite per 1,5 milioni di dollari… al giorno. Supercell compare inoltre nella lista anche alla decima posizione con Clash Royale, il degno successore del primo in classifica. Anche qui troviamo a seguire Candy Crush (al terzo posto), Puzzle & Dragons (al quarto) e Pokémon Go all’ottavo, che con i suoi tre anni di vita è uno dei titoli più giovani della lista nonostante abbia già collezionato un miliardo di download.