Ecco com’è Ghost of Tsushima

Atteso nei negozi per il 17 luglio, Ghost of Tsushima è il nuovo gioco di Sucker Punch ambientato nel Giappone medievale. Se ne è molto parlato, sia perché per il team americano è stata un’inaspettata inversione di rotta, sia perché, fin dalle prime fasi, il titolo è apparso davvero splendido, specie sul versante artistico.

Ecco, il trailer presentato poco fa, e che trovate qui sotto, conferma quanto di buono ci si poteva aspettare da Ghost of Tsushima. Un comparto tecnico di prim’ordine, con una direzione artistica che ha goduto della più grande libertà creativa. Permane qualche dubbio sulla giocabilità, in particolare nei combattimenti, dove il titolo appare un po’ troppo lineare e “vecchia maniera”. L’impressione, tuttavia, è che queste scelte siano funzionali proprio a esaltare la componente narrativa del gioco. Gioco che si prospetta di essere uno dei maggiori successi dell’anno. Due mesi e scopriremo se sarà così.