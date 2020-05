Ecco ciò di cui è capace PlayStation 5

Finora, si è detto e ripetuto, a fare la voce grossa è stata Microsoft, presentando molti contenuti sulla sua Xbox Series X. Tanto che i fan di Sony e PlayStation un po’ si erano preoccupati. Ma al di là di quale sia la preferenza in fatto di console, la vera domanda che tutti si son fatti finora, considerando che le macchine di Sony e Microsoft saranno lanciate tra pochissimi mesi, è: tutto qui? A oggi, infatti, la vera next generation dei videogame si è vista ben poco e della tanto decantata potenza grafica, che si tratti di PlayStation 5 o Xbox Series X, si è visto poco o nulla.

Oggi, come un fulmine a ciel sereno, arriva la presentazione di Unreal 5. Unreal, come molti sanno, è un motore grafico, cioè un insieme di funzioni che trasformano i desideri dei creativi in realtà, tramite complesse formule matematiche e simulazioni. La nuova versione di Unreal, la 5 appunto, è stata progettata proprio la next generation dei videogame e, forse grazie a un accordo di esclusiva con Sony, Epic Games, che oltre a Fortnite è proprietaria anche di questo motore, ha deciso di mostrarne la potenza tramite PlayStation 5.

La dimostrazione è basata su grafica in tempo reale fatta girare proprio sulla console di prossima generazione di Sony.