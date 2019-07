EA Access disponibile dal 28 luglio su PS4!

Il prossimo 28 luglio EA Access arriverà su PlayStation 4. Il servizio in abbonamento di Electronic Arts mette a disposizione un catalogo di più di 50 titoli dell’azienda ed è acquistabile in due formule: una con durata annuale al prezzo di 24,99 euro e una mensile a 3,99 euro. Oltre ai giochi gratuiti, gli abbonati avranno anche diritto a uno sconto del 10% su tutti i prodotti digitali Electronic Arts (inclusi i DLC dei giochi, i pass stagionali e i contenuti Ultimate Team di FIFA) e a un accesso in anteprima alle versioni di prova dei titoli in uscita. Tra i giochi inclusi nel catalogo troviamo: le versioni del 2018 di FIFA, NHL, NBA Live e MADDEN, Battlefield V, Mass Effect Andromeda e Titanfall 2.

Access è l’equivalente per console del servizio Origin che EA mette a disposizione per gli utenti PC. Su Xbox One è disponibile dal 2014, mentre per la versione PS4 l’azienda è riuscita a trovare solo quest’anno un accordo con Sony.

Sul sito di EA è possibile trovare un conto alla rovescia e una mailing list alla quale iscriversi per rimanere aggiornati sulle ultime novità del servizio.