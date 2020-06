EA Access arriva su Steam

“Se non puoi combatterli fatteli amici”, recita il saggio. E così è per EA Access, il servizio di abbonamento che offre i titoli Electronic Arts e che, finora, era disponibile solo per PlayStation 4 e Xbox One. Da questa estate, tuttavia, le cose cambieranno.

EA ha infatti annunciato che EA Access, tra poche settimane, sarà disponibile anche su Steam, il più noto e diffuso store online di giochi PC. E questo significa che i giocatori di tutto il mondo potranno giocare, sempre con la formula dell’abbonamento, a chicche quali Dragon Age 2 e Dragon Age: Inquisition, ad alcuni dei migliori titoli della serie Need for Speed e a gioielli indie quali Unravel e Sea of Solitude. Al momento, la prima infornata di titoli PC è composta da circa 25 titoli, ma il catalogo è destinato ovviamente ad aumentare.

E quando potremo iniziare a sollazzarci con questi titoli? L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al prossimo EA Play Live, programmato per il prossimo 18 giugno. Ed è probabile che l’inizio di EA Access su Steam coincida proprio con l’evento.