È uscito il nuovo gioco degli autori di Journey!

Si chiama Sky: Children of the Light il nuovo gioco di Thatgamecompany, autori dell’acclamato Journey. Il titolo è ora disponibile su App Store ma ne è previsto anche il lancio su tvOS, MacOS, Android, PC e console in una data imprecisata del prossimo futuro.

Contrariamente ai passati lavori dello studio come Journey o Flower, Sky adotta il modello free-to-play (è quindi scaricabile gratuitamente dallo store e contiene acquisti in-app) e viene descritto come un'”avventura sociale” in costante espansione. Gli aggiornamenti includeranno nuovi personaggi, avventure e collezionabili.

Un po’ come Journey, quindi, anche Sky è orientato alla condivisione, ed è pensato come un gioco che i fan dello studio possano “giocare con i propri amici e familiari più e più volte”. È pensato anche per essere il primo capitolo di un’intera saga che vede protagonisti, come da titolo, i Figli della Luce, eroi alla ricerca delle stelle cadute dal cielo per riportarle nelle loro costellazioni d’origine e svelare i misteri di antiche civiltà scomparse.

Tra gli oggetti acquistabili da i giocatori troviamo costumi per i personaggi, candele da regalare agli altri giocatori, pass stagionali e altre cose ancora che verranno rivelate in futuro.