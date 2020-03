È ufficiale: Horizon Zero Dawn arriva su PC!

Sony ha ufficializzato la voce che era in giro da tempo, ovvero che Horizon Zero: Dawn di Guerrilla Games arriverà su PC nel corso dell’estate. La conferma arriva dal PlayStation Blog, che ha pubblicato un’intervista con il capo dei Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst. Si tratta della prima esclusiva sviluppata da uno degli studi di Sony a varcare i confini di PlayStation, una decisione importante che Hulst ha così commentato: «Penso che sia importante avere una mentalità aperta a nuove idee. Così potremo far avvicinare più persone al marchio PlayStation, per mostrar loro qualcosa che potrebbero essersi perse».

La scelta sembra quindi dettata dalla volontà di espandere il pubblico di Sony fuori dai confini tradizionali per spingere di riflesso i nuovi utenti su PlayStation: «Pubblicare su PC uno dei nostri titoli AAA non significa necessariamente che arriveranno tutti su PC», ha spiegato Hulst. «Dal mio punto di vista, Horizon Zero Dawn è particolarmente adatto [a una release PC], ma non abbiamo piani a lungo termine in questo senso. Rimaniamo concentrati al 100% sul nostro hardware dedicato».

Nel frattempo, Steam ha già aperto la pagina dedicata al gioco, dalla quale apprendiamo che verrà proposto nella sua edizione completa, con inclusa l’espansione The Frozen Wilds. Sempre in estate, i giocatori PC potranno mettere le mani su un’altra delle esclusive PlayStation di questa generazione: si tratta di Death Stranding, che uscirà su Steam ed Epic Games Store il 2 giugno.