È Ninja il videogiocatore più pagato al mondo: ecco quanto guadagna

Se vi siete sempre chiesti quanto guadagnino i top influencer del mondo dei videogiochi la risposta è: tanto. Fino a poco tempo fa il primato del settore spettava a Felix Kjellberg, noto come PewDiePie, che con i suoi 103 milioni di iscritti gestisce il canale YouTube più grande del mondo. Per anni ai vertici delle classifiche degli influencer più pagati, Kjellberg è sceso al secondo posto nell’ultima lista stilata da Forbes relativa al 2019, scalzato da un altro collega professionalmente più giovane: parliamo di Tyler “Ninja” Blevins, ex star di Twitch di recente passata a Mixer, la piattaforma di streaming di Microsoft. Con guadagni che nel 2019 hanno raggiunto i 17 milioni di dollari, Ninja si è lasciato alle spalle PewDiePie, che si è fermato a 15 milioni. La maggior parte di questi introiti derivano dalle sponsorizzazioni di marchi come Red Bull o Adidas, e la cifra calcolata da Forbes non tiene nemmeno conto dell’accordo d’oro siglato con Microsoft per spostarsi su Mixer, un affare che secondo le stime degli esperti dovrebbe aver fruttato al giovane 28enne altri 20 milioni di dollari.

Non che gli altri nomi della lista se la passino peggio. Al terzo e quarto posto troviamo Preston “Preston” Arsement, noto streamer di Minecraft, e Mark “Markplier” Fischbach, famoso per i suoi video di YouTube sui videogiochi horror; entrambi veleggiano intorno ai 14 milioni di dollari annui. Da notare che nessuno di questi ragazzi ha più di trent’anni e tutti sono attivi sulla scena già da diverso tempo.

In fondo alla classifica troviamo il videogiocatore di Fortnite Nick “Nickmercs” Kolcheff, con un guadagno annuale di “soli” 6 milioni di dollari. Purtroppo nemmeno quest’anno troviamo donne nella top ten, anche se negli ultimi tempi la presenza femminile nel mondo dello streaming e in quello degli eSport continua a dare segnali di crescita.