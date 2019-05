E che Borderlands 3 sia

Lo avevamo anticipato. Gearbox, con un trailer allusivo, lo aveva anticipato. Ora è realtà: la casa americana è al lavoro sul terzo episodio della saga di Borderlands. In realtà i dettagli annunciati durante il PAX East sono ancora pochi: nessun riferimento alle piattaforme per le quali è sviluppato e, soprattutto, nessuna data di uscita, anche se 2K Games si è fatta scappa che il lancio avverrà durante l’anno fiscale (che chiuderà ad aprile 2020). Il trailer presentato per l’occasione conferma, però, che lo stile e l’art direction sono rimasti immutati. Accattivanti e irresistibili come sempre. Non vediamo l’ora di saperne di più.