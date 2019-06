È arrivato il gioco mobile di Harry Potter in stile Pokémon Go

Quando uscì Pokémon Go, passeggiando per strada capitava spesso di imbattersi in gruppetti di ragazzi, giovani e meno giovani, col naso puntato sullo smartphone, pronti a indicare il vuoto pieni di entusiasmo per qualcosa che solo loro sembravano in grado di vedere. In realtà stavano andando a caccia di Pokémon nel proprio quartiere: grazie all’app in realtà aumentata sviluppata da Niantic che permette, sfruttando la fotocamera del telefono, di sovrapporre le immagini di gioco a quelle del mondo reale, le famose creature di Nintendo hanno letteralmente invaso le strade, i luoghi pubblici e le case di milioni di persone in tutto il mondo. E stavolta è il turno per un altro brand altrettanto famoso di mescolarsi con le nostre vite quotidiane: da oggi infatti è possibile scaricare gratuitamente su dispositivi iOS e Android Harry Potter: Wizards Unite. Se ancora non lo trovate disponibile negli store di Google e Apple, non disperate, i server del gioco sono stati attivati partendo da Stati Uniti e Regno Unito, quindi si tratta solo di questione di tempo.

Il titolo, sviluppato dalla stessa Niantic di cui dicevamo sopra, ci mette a tu per tu con i personaggi e le creature del favoloso mondo di Harry Potter. Nei panni di una recluta dell’Unità Speciale dello Statuto di Segretezza, come giocatori dobbiamo scovare i maghi e le creature fantastiche che hanno invaso per sbaglio quello dei babbani mettendo a rischio la copertura del mondo magico. Il tema dei libri ci sembra azzeccato per il tipo di gioco, e anche il trailer di lancio non è per niente male. Lo trovate qui sotto.