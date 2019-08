Due nuovi personaggi in arrivo per Dota 2

Si è conclusa ieri presso la maestosa Mercedes-Benz Arena di Shangai l’edizione 2019 degli Internazionali di Dota 2 con la vittoria del team europeo OG, che si è aggiudicato un primo premio di oltre 15 milioni di dollari su un montepremi da record che ha superato i 34 milioni.

Una vittoria portata a casa con un 3 a 1 contro i Team Liquid, arrivati secondi, segnando la prima volta in cui una squadra riesce a vincere due campionati di seguito con lo stesso roster. OG si è infatti presentata ai TI9 con lo stesso schieramento con il quale aveva trionfato agli Internazionali del 2018.

Ma le emozioni per gli appassionati di Dota 2 non sono finite qui. Durante le pause tra un match e l’altro, Valve ha annunciato ben due nuovi personaggi, che andranno ad aggiungersi al gioco prima della fine dell’anno.

Il primo, Snapfire, è un folletto “esplosivo” armato di pistole e fucile con la passione per i biscotti che cavalca un enorme lucertolone sputafuoco. Il secondo invece si chiamerà Void Spirit: una sorta di stregone dalla lunga chioma viola che brandisce una lancia a doppia lama. Contrariamente a Snapfire, Void Spirit non ha ricevuto un vero e proprio trailer di presentazione ma solo un breve teaser.

Entrambi i nuovi personaggi saranno disponibili con l’aggiornamento Outlanders che sarà lanciato questo autunno in una data ancora da precisare.