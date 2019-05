Due nuovi brevetti per PlayStation VR

Sony continua a spingere a più non posso sulla realtà virtuale. Come se non bastasse la nutrita sfilza annunciati di recente, ecco fare capolino alcune tecnologie appena brevettate e pronte ad arricchire l’offerta di PlayStation VR. La notizia arriva dalla sempre ben informata Siliconera e riguarda innanzitutto un brevetto sviluppato per godersi live gli eventi di esport. In pratica, questo brevetto si occupa di estendere la visione di un evento direttamente dalla location nel quale si tiene, indossando un caschetto di realtà virtuale. Da casa, ti viene assegnato un posto specifico della platea e ti puoi godere la sfida di esport con quella visuale.

Il secondo brevetto, invece, è relativo a una funzione per inserire un utente VR in un ambiente di gioco, in qualità di spettatore. Pensate, per esempio, al pubblico in un gioco di rally, che rimane schierato a bordo pista. Grazie alla VR c’è la possibilità di gustarsi lo spettacolo “dal vivo”, mentre il giocatore stesso potrà vedere i suoi amici a fare il tifo per lui proprio sul ciglio della strada.

Questa accoppiata di brevetti segue quello, scoperto qualche settimana fa, che consente di indossare un caschetto di realtà virtuale portando gli occhiali da vista, e alimenta le voci in merito a un nuovo sistema PlayStation VR all’orizzonte.