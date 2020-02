Dragon Quest of the Stars è ora disponibile in Italia

Square Enix ha appena lanciato il suo Dragon Quest of the Stars in Nord America e Europa, ed è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play. Si tratta di uno spin-off della famosa serie di giochi di ruolo pensato per dispositivi Android e iOS. Dragon Quest of the Stars era già uscito in Giappone nel 2015, dove ha raggiunto la cifra di 20 milioni download per un guadagno di circa 600 milioni di dollari, secondo le statistiche di Sensor Tower.

Pur presentando una storia originale, si tratta di un titolo molto classico basato sull’esplorazione e con lo stile di combattimento a turni tipico della serie. È ovviamente un gioco free to play: si può scaricare e giocare in maniera del tutto gratuita, ma al suo interno sono presenti acquisti in-app per ottenere oggetti ed equipaggiamenti rari e un sistema di abbonamento mensile chiamato “Star Pass”, che permette di accedere ad alcune opzioni aggiuntive come la possibilità di velocizzare le battaglie nella modalità in singolo e altro ancora. Il gioco offre anche una modalità multiplayer on-line che permette a un gruppo composto da un massimo di quattro giocatori di prendere parte ad alcune missioni in cooperativa.