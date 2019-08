Dragon Ball Z: Kakarot includerà la saga di Cell

Bandai Namco ha confermato in un nuovo trailer presentato alla Gamescom di Colonia che la famosa saga di Cell, uno degli antagonisti di Dragon Ball più amati dai fan, sarà narrata in Dragon Ball Z: Kakarot il titolo action RPG di prossima uscita ispirato al celeberrimo franchise.

In questa particolare porzione di gioco – che seguirà alle vicende della saga dei Sayan e di Freezer, anch’esse rappresentate nel gioco – prenderemo il controllo di Gohan bambino e di Trunks come personaggi giocabili.

Ci saranno inoltre diversi momenti presi da episodi filler dell’anime (piccole storie a sé stanti che non rientrano tra contenuti dell’opera manga originale), come quello in cui Goku e Junior prendono la patente e che sarà raccontato attraverso un minigioco di guida.

Sul magazine giapponese Jump è stato inoltre rivelato che sarà introdotto anche un personaggio inedito creato dall’autore dell’opera Akira Tokyama: si chiamerà Bonyu e sarà un ex membro della squadra Ginew proveniente dallo stesso pianeta Jeeth.