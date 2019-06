Dragon Ball Z Kakarot è il nuovo gioco ispirato all’anime più amato di sempre

Non sarà un picchiaduro, anche se di lotte ce ne saranno parecchie. Dragon Ball Z Kakarot (precedentemente conosciuto con il nome in codice Dragon Ball Project Z) sarà un action RPG sviluppato da CyberConnect2, studio famoso per aver trasformato in videogioco anche Naruto, un’altra serie giapponese molto apprezzata. Gli sviluppatori affermano che gioco sarà un’epica rivisitazione della saga tanto amata e offrirà una storia ricreata meticolosamente a partire dal materiale originale. La grande quantità di contenuti che l’avventura promette di offrire la differenziano dagli altri titoli legati alla serie usciti finora. Non si tratterà tuttavia di un gioco open world, perché la storia di base ci porterà a ripercorrere le vicende della vita di Goku in maniera piuttosto lineare.

Sempre stando alle parole degli sviluppatori, non mancheranno però diverse sottotrame che metteranno al centro gli altri celebri personaggi della saga. Nei panni di Goku potremo esplorare le varie porzioni di mondo volando (anche a bordo della Nuvola Speedy!) man mano che saranno rese disponibili dagli eventi della storia. Un ruolo importante avrà anche la pesca e, più in generale, la ricerca del cibo per sfamare Goku. D’altronde il leggendario appetito del Sayan, che tutti ricordiamo, ci suggerisce che non sarebbe una buona idea lasciarlo digiuno! Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC a inizio 2020. Mentre aspettiamo una data più precisa, godiamoci il trailer di lancio.