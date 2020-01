Dota 2, il film dell’International 2019 arriva a fine gennaio

Esce a fine mese True Sight, il film che racconta la finale dell’International 2019 di Dota 2, che si è giocata lo scorso agosto tra OG e Team Liquid concludendosi con la vittoria dei primi, già campioni nel 2018. La nona edizione dei mondiali di Dota 2 si è rivelata particolarmente memorabile: era la prima volta, infatti, che un team riusciva a portarsi a casa la vittoria del campionato per due anni consecutivi. Con un montepremi faraonico da 34 milioni di dollari, in parte finanziati via crowdfunding, il TI9 ha inoltre segnato un nuovo record nel mondo degli eSport e OG, grazie alla sua vincita di 15 milioni, siede ora nell’Olimpo delle squadre con i guadagni più alti della scena.

Il documentario ripercorre proprio questi momenti, che possiamo definire storici per il mondo degli eSport. Sarà trasmesso in anteprima alle 19:00 del 28 gennaio presso il Babylon Theatre di Berlino, in Germania, e alla premiere prenderanno parte anche i membri delle due squadre finaliste. Per seguire l’evento online dal vivo, invece, basterà collegarsi attraverso il canale ufficiale di Dota 2 su Steam TV.