Doom Eternal sarà accompagnato da un coro heavy metal

Ci sarà un coro heavy metal a scandire il ritmo infernale della colonna sonora di Doom Eternal, il seguito di quel Doom che nel 2016 ha rilanciato la storica serie.

I 20 vocalist heavy metal (per metà donne e per metà uomini) che potremo sentire nel gioco provengono tutti da diverse esperienze professionali, ma ad accomunarli c’è un’identica passione per Doom. Il compositore Mick Gordon li ha guidati nell’esecuzione di un suggestivo cantico creato «mettendo insieme i frammenti di un’antica e misteriosa lingua che rievoca le origini dello Slayer». Il tema si integra perfettamente con la colonna sonora e le sue parole includono riferimenti diretti alla trama di Doom Eternal.

Doom Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, mentre una versione per Nintendo Switch è attesa nel prossimo futuro. Qui di seguito potete trovare il video completo del making of della colonna sonora del gioco, ma se volete ascoltare subito la performance del coro in tutta la sua dirompente potenza, saltate direttamente al minuto 3:00.