DOOM Eternal: ecco il fantastico trailer di lancio!

Atteso per il 20 Marzo, su PS4, Xbox One e PC, il nuovo sparatutto di Id Software si mostra in tutto il suo splendore nel trailer ufficiale di lancio, disponibile da ora. Questo l’annuncio di Bethesda, publisher del gioco:

Il momento dello Slayer è finalmente arrivato. DOOM Eternal esce la prossima settimana e, per festeggiare, siamo lieti di presentarti il Trailer ufficiale di lancio in tutto il suo più brutale splendore. Incenerisci l’Inferno e goditi più demoni, più uccisioni epiche, mostri colossali, ambienti mai visti e tanto altro nel titolo id Software più ambizioso di sempre.

Potete ammirare il trailer qui di seguito.