Disponibile Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel’s Spider-Man non ha ancora spento la sua prima candelina che Sony ha già deciso di lanciare la riedizione Game of the Year che comprende il gioco completo e tutti i contenuti aggiuntivi del pacchetto “La città che non dorme mai” (La rapina, Territori Contesi e Silver Lining, tre capitoli che narrano una storia inedita ambientata dopo il gioco) al prezzo di 49,99 euro.

Pubblicalo lo scorso 7 settembre in esclusiva per PlayStation 4, il titolo sviluppato da Insomniac Games ha ottenuto un grandissimo successo di critica e pubblico vendendo la bellezza di 13 milioni di copie in tutto il mondo e diventando il videogioco di supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti.

I risultati devono essere andati particolarmente a genio alla dirigenza di Sony, tanto che la scorsa settimana la compagnia ha annunciato l’acquisizione di Insomiac Games, che è entrata così a far parte dei Sony Worldwide Studios al fianco di realtà come Sony Santa Monica (God of War) e Japan Studio (Gravity Rush). “Non dimenticheremo mai il primo E3 nel 2016, quando il nostro teaser ha lasciato i fan a bocca aperta annunciando la collaborazione con Sony Interactive Entertainment e Marvel Games per dare il nostro tocco inconfondibile ai personaggi di fantasia più famosi di tutti i tempi”, scrive il community lead di Insomniac Games, James Stevenson. “Dal perfezionare gli spostamenti con le ragnatele e i combattimenti acrobatici di questo supereroe, a reinventare la storia e l’universo di Spider-Man e creare la nostra versione della New York di Marvel: è stata un’avventura folle per tutti noi”.