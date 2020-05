Disponibile la demo di Iron Man VR!

Se avete un caschetto VR non c’è davvero motivo per non provare la demo di Iron Man VR, finalmente disponibile su PlayStation Store a poche settimane dal lancio ufficiale, atteso per il 3 di luglio.

Si tratta di una demo corposa, tra l’altro: oltre alla missione tutorial, infatti, ne sono presenti altre di complete e giocabili. In più, scaricando e giocando alla demo, si sbloccherà una decorazione esclusiva nel momento in cui si passerà alla versione completa.

In occasione dell’annuncio, poi, Sony ha presentato anche l’esclusiva bundle a tema Iron Man, che comprende il gioco e due controller Move, al prezzo di 99,99 euro.