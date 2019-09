Disponibile la beta di Ghost Recon Breakpoint

Sarà disponibile solo per pochi giorni la beta del nuovo capitolo della splendida serie Ghost Recon. “Breakpoint”, questo il suo nome, è dunque a disposizione di chi voglia provarlo in anteprima gratuita. Non si tratta, tecnicamente, di una beta aperta a tutti, ma ottenere l’accesso è molto semplice. Innanzitutto, se avete pre-ordinato, o pre-ordinerete, il gioco, sarete iscritti automaticamente alla beta. Inoltre, saranno coinvolti anche tutti gli utenti che hanno un account al servizio Uplay Plus. Infine, saranno scelti dei giocatori anche tra quelli che si erano iscritti proprio alla beta. Ghost Recon Breakpoint è giocabile già da oggi, fino alle 9 Settembre, in tutte le versioni per cui sarà disponibile al lancio, vale a dire PC, PS4 e Xbox One. Notevole il download necessario: 32 GB per la versione PC e 27 GB per le versioni PS4 e Xbox One.

In cambio, si ottiene un’anteprima generosa del gioco finale. A disposizione, infatti, vengono messe quattro mappe, due missioni della campagna principale e le modalità single-player e in co-op. Se utilizzate il PC, ricordate che le richieste hardware sono notevoli. Realisticamente, per giocare bene in 1080p, servono un processore AMD Ryzen 1600 o Intel Core i7 6700K, 16 GB di RAM e una scheda video Radeon RX480 o GeForce 1060 da 6 GB di memoria. Buona beta!