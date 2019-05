Dino Crisis: si rincorrono le voci su un nuovo capitolo

A volte basta una piccola miccia, per scatenare un hype immenso. E tutto sommato non è troppo strano, se all’origine della scintilla c’è Dino Crisis. Il survival horror creato dal leggendario Shinji Mikami e Capcom, con all’attivo cinque capitoli, potrebbe rivedere la luce per la prima volta dal lontano 2003. Ad accendere le speranze dei tanti fan un tweet dall’account ufficiale della catena Gamestop, come riportato dall’utente Jawmuncher.



Other developments in the Dino Crisis GameStop tweet. Replies were at steel series nodding in agreement and winking at a post saying they’re waiting too. A very curious development just before E3 to be sure. pic.twitter.com/zD58rDyyXK — Jawmuncher (@Jawmuncher) May 16, 2019

L’operazione avrebbe molto senso, visto il successo del remake di Resident Evil 2, sia sul versante della critica che delle vendite. E Capcom, lo sappiamo bene, è molto attenta a sfruttare i suoi successi commerciali. A quando, dunque, la possibile uscita? Al momento non si hanno notizie in proposito, ma sono in molti a scommettere che il prossimo E3 di Los Angeles, che andrà in scena dall’11 al 14 Giugno, sarà il palcoscenico ideale da dove fare l’attetissimo annuncio. Noi ci speriamo, dita incrociate.