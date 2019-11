Detroit: Become Human, annunciata la data per PC

Detroit: Become Human è l’ultimo lavoro del game designer francese David Cage e del suo studio di sviluppo Quantic Dream, già uscito lo scorso anno su PlayStation 4 e ora in dirittura di arrivo su PC come esclusiva di Epic Games Store il prossimo 12 dicembre.

Dopo anni di stretta collaborazione con Sony, lo sviluppatore parigino ha infine deciso di camminare sulle proprie gambe passando all’auto pubblicazione e ha inaugurato questa nuova fase portando tutti i suoi titoli più recenti e noti su piattaforma Windows.

Opera dalle tematiche cyberpunk, Detroit: Become Human racconta un futuro in cui gli androidi si ribellano ai loro costruttori umani e segue le vicende di tre diversi personaggi: Connor, Kara e Marcus. Si tratta di un’avventura interattiva nello stile classico di altri lavori di Quantic Dream come Heavy Rain e Beyond: Due Anime, dove l’azione lascia il posto alle scelte morali e la vera sfida è quella di cercare di far raggiungere ai propri beniamini l’epilogo migliore possibile.

In occasione dell’uscita su PC, il gioco sarà venduto al prezzo budget di €39,99.