Destiny 2 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X

Un tweet, non molto di più, ma tanto è bastato per solleticare l’appetito dei fan di Destiny 2. Al tweet dell’account Xbox che annuncia centinaia di titoli già in sviluppo per Xbox Series X, Bungie ha replicato con l’annuncio che il suo Destiny 2 sarà lanciato sulle console di prossima generazione, alludendo evidentemente a PlayStation 5 e Xbox Series X.

Possibile che il gioco sfrutti la Smart Delivery di Xbox Series X, che consente di acquistare un titolo e giocarlo sulle Xbox di questa e della prossima generazione, senza bisogno di un doppio acquisto.

Hundreds of titles are already in development for Xbox Series X thanks to our amazing partner community. Stay tuned for more announcements throughout the summer and Xbox 20/20!

For more updates: https://t.co/2Wj9dsInjc pic.twitter.com/XoDLVuudce

— Xbox (@Xbox) May 7, 2020