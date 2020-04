Death Stranding PC è stato rinviato

Il discorso è molto semplice: se gli uffici di Kojima Productions, lo studio di Hideo Kojima che ha lavorato alla versione PlayStation 4 di Death Stranding, e che si sta occupando ora di quella PC, sono chiusi a causa della pandemia, diventa difficile completare il progetto. Insomma, lavorare in smart working va bene, ma i tempi si allungano, e quindi si è deciso di rinviare il lancio del titolo al 14 luglio 2020.

La versione PC di Death Stranding, che ricordiamo sarà pubblicata dall’italiana 505 Games, vanterà risoluzioni ultra-wide, una maggior fluidità e una modalità fotografica da urlo, con cui intraprendere veri e propri tour virtuali durante i quali cogliere gli scatti migliori. Al lancio, sarà disponibile negli store online Steam ed Epic Games Store, mentre per la versione fisica non si hanno notizie.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020