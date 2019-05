Death Stranding: la data d’uscita (che ci piace)

Gioco tra i più attesi degli ultimi anni, Death Stranding, nuovo parto di quel geniaccio di Hideo Kojima, è stato svelato al mondo con un corposo video (lo trovate qui di seguito) che mostra un po’ di gameplay del titolo. Insomma, ci eravamo fatti qualche idea, poco chiara, di quel che ci aspetterà in questa esclusiva per PlayStation, ma con questo trailer possiamo contare su qualche informazione in più, che stiamo infilando in un’analisi che sarà pubblicata a breve. Nel frattempo, però, c’è la notizia che tutti aspettavamo: la data di uscita. Death Stranding esce l’8 Novembre 2019. Salvo clamorosi annunci, dunque, uscirà per PlayStation 4 e non per la console di prossima generazione di Sony, come in molti avevano ipotizzato.