Death Stranding, annunciata la data d’uscita su PC

L’editore milanese 505 Games ha annunciato la data di lancio di Death Stranding su PC: il titolo arriverà il 2 giugno 2020.

Si tratta del primo progetto del game designer giapponese Hideo Kojima sviluppato con il suo studio indipendente, la Kojima Productions. Dato l’ampio supporto ricevuto da Sony in fase di produzione, il gioco è uscito a novembre dello scorso anno su PlayStation 4 come esclusiva temporanea. Tra pochi mesi però sarà disponibile anche per i giocatori PC attraverso Steam ed Epic Store, dove è già possibile pre-acquistarlo al prezzo di 59,99 €.

La versione PC introdurrà alcune migliorie grafiche rispetto a quella console, incluso il supporto a un framerate più alto (fino a 60 fps) e ai monitor Ultrawide. Sarà inoltre presente una nuova modalità fotografica. Chi acquisterà il gioco su Steam riceverà anche una serie di contenuti digitali in regalo, tra i quali alcuni oggetti esclusivi a tema Half-Life.