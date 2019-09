Dave Bautista corona il suo sogno ed entra in Gears 5

Con un annuncio commovente sul suo profilo di Twitter, Dave Bautista, attore ed ex campione della WWE, ha annunciato che il suo sogno di entrare a far parte della serie di Gears of War è finalmente realtà: dal prossimo 15 settembre, infatti, la star dei Guardiani della Galassia sarà disponibile come personaggio giocabile della modalità multiplayer di Gears 5.

“Era ora, cazzo”, esordisce teneramente nel video che accompagna il suo Tweet insieme all’hashtag “#DreamChaser” (cacciatore di sogni).

Bautista fa riferimento ai suoi continui tentativi di convincere la produzione del film di Gears of War ad affidargli il ruolo del protagonista della serie, Macus Fenix, con il quale non si può certo dire che l’attore non abbia niente in comune, a partire dall’aspetto. Tuttavia, Universal sembra continuare a ignorare i suoi appelli e quelli dei numerosi fan che lo vorrebbero nella pellicola, al punto che a fine luglio Bautista si era sfogato su Twitter dicendo di averle provate praticamente tutte per farsi ascoltare e che aveva deciso di gettare la spugna.

Microsoft e The Coalition, il publisher e lo sviluppatore di Gears 5, evidentemente devono essersi fatti intenerire dall’entusiasmo dell’ex wrestler (o magari ne erano intimoriti) e hanno deciso di dare un lieto fine a questa lunga storia.

Il capitolo film, comunque, rimane tutt’ora aperto, e chissà che il futuro non riservi a Bautista qualche altra bella notizia.