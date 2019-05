Da Xenoblade a Zelda, il passo è breve

Monolith Soft, lo sviluppatore della serie Xenoblade, sarebbe al lavoro su un nuovo capitolo di Zelda. La notizia arriva per via indiretta, dando uno sguardo agli annunci di lavoro della software house. Che, lo ricordiamo, ha già dato supporto nella produzione del capitolo Breath of the Wild, occupandosi del design degli ambienti. Non si sa ancora se Monolith Soft darà un aiuto a Nintendo anche in questo caso, oppure si occuperà interamente del nuovo titolo. Quel che è sicuro è che attualmente è al lavoro su due titoli: Project 1 e Project 2. Se uno dei due è un nuovo Zelda, l’altro potrebbe essere un nuovo episodio di Xenoblade.