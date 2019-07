Da vittima di una sparatoria a leggenda dell’esport

Timothy “oLARRY” Anselimo, dei Cavs Legion GC della Lega NBA 2K, ha vinto l’ESPY Award per il miglior momento di eSport dell’anno con il suo ritorno nella squadra dopo essere sopravvissuto alla sparatoria di Jacksonville nel 2018.

Inaugurati nel 1993 e organizzati da ESPN America e ABC, gli ESPY Award sono considerati gli “Oscar dello Sport” e premiano i migliori atleti del mondo rievocando le imprese e i momenti indimenticabili vissuti nel corso dell’anno. I titoli vengono assegnati sulla base dei voti espressi dal pubblico americano sull’account Twitter di ESPN. Il ritorno di oLARRY si è incrociato in finale con un altro grande momento di eSport: la vittoria di Tyler “Ninja” Blevins e del DJ Christopher ‘Marshmello’ Comstock al primo torneo Fortnite Celebrity Pro-Am che si tenne nel corso dell’E3 2018.

Solo qualche mese dopo, il 26 agosto dello stesso anno, oLARRY prendeva parte a un torneo di Madden NFL 19 organizzato in un locale del centro commerciale di Jacksonville Landing, in Florida, culminato in una terribile sparatoria messa in atto da uno dei partecipanti che ha portato alla morte di tre persone e causato undici feriti. Anselimo, raggiunto da tre colpi di cui uno alla mano, ha dovuto affrontare un lungo processo di riabilitazione e due operazioni chirurgiche per tornare infine a giocare con i Cavs nella stagione 2019.

Durante le votazioni finali degli ESPY, oLARRY ha raccolto la stima e il supporto non solo del pubblico, ma anche da diverse organizzazioni di eSport tra cui 100 Thieves, che ha definito il suo ritorno alla lega NBA 2K e il suo spirito competitivo come uno degli eventi “più miracolosi mai visti”.

Lo stesso Ninja, una volta capito chi fosse il suo sfidante in finale, ha dichiarato di non voler vincere invitando i suoi follower a votare per oLARRY che ha ricevuto il 60 percento delle 231 mila preferenze espresse.

L’intero show di premiazione degli ESPY, condotto dal comico Tracy Morgan, può essere rivisto sul sito internet di ABC o sull’app dedicata.