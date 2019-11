Cyberpunk 2077: indovinate chi doppierà Keanu Reevs?

“Al mio segnale, scatenate l’inferno”. No, siamo impazziti e non abbiamo sbagliato epoca storica e attore. Perché quello che ci interessa in questo momento è la voce italiana di Massimo Decimo Meridio. Una voce che si prepara a essere trasportata nel futuro e immersa in atmosfere cyberpunk. Come svelato da una lunga sequenza di gameplay (circa 25 minuti), mostrata da Bandai Namco e CD Projekt RED durante l’edizione appena conclusa di Lucca Comics & Games, sarà Luca Ward a doppiare il personaggio di Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves.

Non si tratta di una novità né a livello “cinematografico” né a livello “videoludico” per Luca Ward, che in passato ha già avuto modo di prestare la propria voce a Keanu Reeves in moltissimi film (la serie di Matrix e di John Wick, Constantine, L’Avvocato del Diavolo…) e di lavorare nel mondo dei videogiochi nel ruolo di Sam Fisher nella serie Splinter Cell di Ubisoft.