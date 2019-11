Cyberpunk 2077 avrà delle microtransazioni?

Sappiamo che Cyberpunk 2077 avrà una modalità multiplayer, ma finora CD Projekt Red non si è sbottonata sui dettagli in merito a come sarà strutturata. Se c’è una cosa però che interessa in particolare gli investitori della compagnia, è se questa includerà un sistema di monetizzazione o meno. Oggi la prassi di quasi ogni prodotto tripla A prevede che la componente online sia costellata di microtransazioni, che permettono di sostenere l’azienda e garantire aggiornamenti sul lungo periodo.

Durante una recente sessione di Q&A tenuta in occasione dell’ultimo report finanziario, il presidente di CD Projekt Red Adam Kiciński è tornato brevemente sull’argomento ribadendo un paio di punti fondamentali: «Per quanto riguarda la monetizzazione del multiplayer di Cyberpunk, crediamo che al momento sia troppo presto per diffonderne i dettagli. Il progetto è ancora in fase iniziale. Stiamo continuando a sperimentare. Questo è il nostro primo gioco multiplayer e vogliamo provare opzioni e possibilità diverse, per questo non possiamo ancora dare indicazioni specifiche».

In passato lo studio polacco si è dichiarato più volte contrario all’inserimento di microtransazioni nei propri titoli, sostenendo di voler fornire quanti più contenuti gratuiti possibili ai giocatori. È comunque vero che Kiciński parla semplicemente di “monetizzazione”, il che potrebbe semplicemente tradursi, per esempio, nel rilascio di espansioni a pagamento.

Nello stessa occasione, il vice presidente dello sviluppo del business di CD Projekt, Michał Nowakowski, sembra anche aver lasciato intendere che c’è una possibilità in futuro di vedere una versione di Cyberpunk 2077 per Xbox Scarlett e PlayStation 5, ma non si tratta certamente di qualcosa che sarà disponibile al lancio delle nuove console.