Cuphead diventa uno show su Netflix!

Dopo aver conquistato le console, il PC e addirittura la Tesla, Cuphead approderà su un’altra piattaforma: Netflix.

“The Cuphead Show!”, questo il titolo della nuova produzione, sarà una serie animata (avevamo dubbi?) con protagonisti gli stessi fratelli Mugman star del gioco.

Gli altri due fratelli in carne e ossa, invece, i Chad e Jared Moldenhauer fondatori di StudioMDHR, saranno i produttori esecutivi dello show insieme a CJ Kettler (Carmen Sandiego reboot), Dave Wasson (Space Jam) e Cosmo Segurson (Rocko’s Modern Life). A supervisionare il tutto troviamo Clay Morrow (Disney) e Adam Paloian (SpongeBob SquarePants).

La storia raccontata nella serie sarà completamente originale e seguirà i due protagonisti nelle loro (dis)avventure sulle isole Inkwell. Per Chad Moldenhaur la progressione ricorderà un po’ i primi cartoni di Topolino, dove “in ogni episodio poteva essere un pilota, un venditore di hot dog o un musicista”. Insomma, tanti piccoli racconti a sé stanti piuttosto che un’unica vicenda articolata in più puntate.

Lo stile sarà ovviamente lo stesso che ha magistralmente caratterizzato il gioco. Parliamo delle splendide animazioni realizzate a mano ispirate ai primi cartoni animati degli anni ’30. Tuttavia, questa volta non sarà StudioMDHR in persona a realizzarle, ma se ne occuperà uno studio di animazione di Netflix utilizzando una tecnica che unisce gli strumenti digitali a quelli tradizionali e che Moldenhauer definisce come “Tradigital”.

Ha anche aggiunto che lo show non è pensato per un pubblico di bambini, ma sarà più trasversale e scritto in modo tale che risulti divertente anche per gli adulti. Un po’ come il titolo originale, quindi.

Chiudiamo notando che Cuphead (il videogioco) ha di recente superato i 4 milioni di copie vendute. A un anno dal lancio nel settembre 2017 aveva già piazzato 3 milioni di unità, ma negli ultimi mesi il trend positivo non sembra essersi arrestato, molto probabilmente anche grazie al porting su Nintendo Switch.