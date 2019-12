CS:GO, Astralis batte Team Liquid nelle finali delle Blast Pro Series

Il team di Astralis ha riportato la sua ennesima vittoria nella finale del Blast Pro Series 2019 di Counter-Strike: Global Offensive che si è tenuta questo weekend in Bahrain. La squadra danese si è scontrata con gli americani del Team Liquid nel match decisivo, spazzandoli via con un impressionante 2-0 che gli è valso un premio in denaro di 350.000 $ e il primo posto nei ranking mondiali di CS: GO almeno fino al prossimo anno. La classifica completa vede al secondo posto Team Liquid, che si portano a casa un premio di 80.000 $, al terzo Ninjas in Pyjamas (35.000 $) e quarti FaZe Clan (15.000 $).

Continua così la scalata dell’organizzazione di Copenhagen che solo pochi giorni fa aveva fatto notizia per essere diventata la prima compagnia di eSport quotata in borsa e che oggi può aggiungere un nuovo trofeo alla sua già ricca bacheca.