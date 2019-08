Crytek svela il vero punto di forza delle nuove console

Sia Xbox Scarlett che PlayStation 5 faranno uso di memorie SSD (Solid State Drive) all’avanguardia per l’immagazzinamento dei dati e finora si è parlato soprattutto di come queste permetteranno tempi di caricamento quasi istantanei. Sony ha anche diffuso un video comparativo tra a vecchia e la nuova generazione in arrivo che potete vedere in fondo all’articolo.

Sia l’azienda giapponese sia Microsoft hanno infatti rivelato di puntare molto su questa specifica caratteristica delle nuove console, e il loro entusiasmo finora appare abbastanza giustificato.

Gli sviluppatori di Crytek hanno poi posto recentemente l’accento anche su altri, importanti vantaggi che seguiranno all’adozione dei nuovi hard disk, almeno stando a quanto dichiarato in una recente intervista con WCCFTech: “Se la qualità visiva continuerà a migliorare a grandi passi come ha fatto finora con ogni nuova generazione di console, la vera rivoluzione sarà certamente portata dai nuovi sistemi veloci di immagazzinamento dati che ci hanno promesso. Al di là dell’ovvio vantaggio del taglio dei tempi di caricamento, si apriranno anche molte possibilità per i giochi che ne faranno uso, soprattutto per quanto riguarda quelli in streaming. Questo, tra l’altro, è un fronte su cui ci aspettiamo drastici passi avanti per quanto riguarda i motori di gioco, ma è comunque tutto molto interessante!”.