Crysis: nuovo titolo all’orizzonte?

RECEIVING DATA

È bastato questo tweet per ravvivare le speranze dei fan di Crytek e della serie Crysis in merito alla pubblicazione di un nuovo titolo. Questo, infatti, il messaggio comparso il 13 aprile alle 17.01 del pomeriggio. Cosa vorrà mai dire? Considerando che il precedente tweet risale addirittura al 13 dicembre del 2016, quindi più di due anni fa, il riferimento a un nuovo titolo è ben più di una fantasia. Crysis 3, l’ultimo finora pubblicato, è uscito il 22 febbraio del 2013 e sono in molti a ritenere che la serie meriterebbe un nuovo episodio, specie per ridare vigore a una Crytek che pare aver perso lucidità, e solidità finanziaria, da ormai diversi anni.

Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma le prime indiscrezioni trapelate parlano di un totale reboot della serie, che coinvolgerebbe, quindi, il primo capitolo.