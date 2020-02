Crash Bandicoot arriva sui nostri smartphone!

Un nuovo gioco di Crash Bandicoot è in arrivo, ma stavolta si tratta di un titolo per dispositivi mobili iOS e Android. Nelle ultime ore alcuni fan del peramele più amato del mondo hanno individuato un annuncio pubblicitario postato a quanto pare per errore su Facebook. Oltre a svelare l’esistenza del titolo, le immagini promozionali ne mettono in luce anche alcuni interessanti dettagli.

Per prima cosa, il gioco è sviluppato da King, la compagnia di videogiochi svedese famosa in tutto il mondo per Candy Crush Saga che nel 2016 è entrata a far parte della grande famiglia di Activision. Si tratterà poi di un “endless runner”, un genere particolarmente in voga sui dispositivi mobili e già abbracciato da altre celebri mascotte del mondo dei videogiochi come Super Mario e Sonic. Infine, data la tipologia di gioco e il curriculum di chi lo produce, è quasi sicuro che ci troveremo davanti a un’app free-to-play.

La pubblicità del gioco rimandava inoltre a un sito web rimasto online per un breve periodo, dove era possibile scaricare il gioco partecipando a un sondaggio di King dedicato alle preferenze degli utenti su smartphone. La pagina è stata chiusa poco dopo il leak, ma la sua stessa esistenza ci fa ben sperare che il gioco possa essere pubblicato a breve.