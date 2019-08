Correte a prendere questo gioco, prima che sparisca

Il giorno 9 Agosto alle ore 16.59 il platform “DuckTales: Remastered” sarà tolto dagli store digitali, come per esempio Steam, e da quel momento non sarà più acquistabile. Un’operazione legata ai diritti concessi da Disney a Capcom, publisher del gioco, che avendo una scadenza impongono scelte dolorose come questa.

Resta il fatto che togliere DuckTales rinnova il grande problema degli acquisiti digitali: di fatto, il pubblico perde il controllo dei contenuti, senza contare che un titolo offerto solo in formato digitale può scomparire per sempre senza lasciare traccia di sé, a differenza di uno venduto con una copia fisica.

DuckTales: Remastered uscì nel 2013, per console e PC, e nel 2015 per iOS e Android, facendosi notare per la grande cura realizzativa. DI fatto, si tratta di una riuscita remastered della versione originale per NES del 1989. IL consiglio è di accaparrarvelo, visto che costa pochi spiccioli. Da domani, il gioco di Capcom sarà solo un bel ricordo.