Coronavirus: il sindaco di Bari finisce in un videogioco

In questi giorni c’è un video del sindaco di Bari Antonio Decaro che sta facendo il giro dei giornali e dei social media. Il primo cittadino si è fatto riprendere mentre pattugliava le strade del comune per mandare a casa tutti quei cittadini che continuano a uscire senza una motivazione valida, in violazione a quanto previsto dai decreti del Governo per contrastare l’emergenza coronavirus.

La verve di Decaro, che rimprovera i suoi concittadini in dialetto barese, ha dato spunto a innumerevoli meme e parodie, tra cui anche una in stile videogioco, un po’ come era successo per l’episodio sanremese dello scorso febbraio con protagonisti Morgan e lo sfortunato Bugo.

Il breve video, realizzato tramite un hack di un titolo Pokémon di una quindicina di anni fa, è comparso per la prima volta sulla pagina Facebook “Bari VHS”. Purtroppo si tratta solo di uno spezzone e non di un gioco vero e proprio, ma anche così fa parecchio ridere.