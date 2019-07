Con Xbox Scarlett i vecchi giochi migliorano

La retrocompatibilità sarà uno dei punti chiave di Xbox Scarlett. Si tratta di una funzionalità alla quale Microsoft sta lavorando con molta cura per far sì che i giochi delle passate generazioni non siano solo perfettamente compatibili con il nuovo hardware ma anche più belli e performanti.

“Il bello della compatibilità di Xbox One con i titoli del passato sta nel fatto che i giochi non solo funzionano, ma lo fanno addirittura meglio”, ha detto il capo di Xbox, Phil Spencer, in una recente intervista, aggiungendo che “L’hardware del futuro conferirà ai giochi delle passate generazioni prestazioni migliori in termini di grafica ed esecuzione. È una cosa che siamo abituati a vedere su PC, ma riuscire a fare lo stesso con le console ci ha dato davvero un senso di appagamento.”

Per Scarlett, Microsoft si è assicurata che i giochi Xbox e Xbox 360 che oggi possono essere emulati su Xbox One continuino a funzionare in futuro. Il suo prossimo obbiettivo, dice Spencer, è far sì che tutti i titoli nativi Xbox One funzionino anche su Scarlett e lo stesso vale per le periferiche (controller Elite compresi).

Per far sì che la qualità dell’emulazione rispetti gli alti standard prefissati, l’azienda ha messo al lavoro sul nuovo hardware la stessa squadra che si occupa della retrocompatibilità di Xbox One: “[I membri di questo team] non sono soddisfatti quando un gioco si limita a girare su una nuova console – spiega Spencer – ma si domandano per ogni titolo ‘Possiamo ottenere la migliore versione possibile?’. Non hanno potuto farlo per tutti i giochi 360 e a volte hanno dovuto fare gli straordinari anche solo per avere la stessa frequenza di fotogrammi. La compatibilità non è una cosa facile, ma sono sicuro che il nostro è il miglior team dedicato al mondo”.