Come giocare a Two Point Hospital gratis

Se c’è un titolo manageriale che fa bene all’anima e al corpo, quello è Two Point Hospital. Si tratta del seguito non ufficiale del leggendario Theme Hospital, con cui condivide alcuni degli sviluppatori originari. Per chi non avesse mai messo mano a nessuno dei due, si è di fronte a un titolo nel quale gestire al meglio, e far espandere, un ospedale, con la possibilità di agire su qualsiasi parametro. Dall’acquisto di nuove attrezzature all’ingaggio dei migliori professionisti, passando per la costruzione di nuovi reparti, decidere il menu dei pazienti, ampliare l’offerta di esami e molto altro ancora. Il tutto pervaso da una ficcante ironia che, per esempio, porta ad avere pazienti strampalati come degli alieni. Per festeggiare il primo anniversario del lancio del gioco, e il suo smodato successo, Two Point Studios e Sega, rispettivamente sviluppatore e publisher del gioco, hanno deciso di offrire gratuitamente il loro gioiello per un intero weekend a chi non avesse ancora avuto modo di provarlo. L’offerta è attiva fin da ora: basta andare sulla pagina del gioco su Steam, cliccare su Avvia gioco, attendere il download e iniziare la partita. Provatelo, non ve ne pentirete. Nemmeno se siete ipocondriaci.