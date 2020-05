Come giocare a Resident Evil 3 con… Shrek

Resident Evil 3 Remake, dopo un’accoglienza un po’ più tiepida di quella riservata al remake del secondo capitolo, sta vivendo una seconda giovinezza grazie alle mod. Si tratta di pacchetti realizzati da fan e scaricabili gratuitamente, che permettono di trasformare il gioco in suoi vari aspetti. Uno dei più originali si intitola Shrek Over Nemesis e, come è facile intuire, consente di sostituire il terrificante Nemesis con il goliardico personaggio Dreamworks.

L’esisto della mod è esilarante, ne trovate un assaggio qui sotto, anche se al momento è limitato solo al primo livello. Chissà che il successo di download non convinca lo sviluppatore ad andare ben oltre.