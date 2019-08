Come avere gratis For Honor e Alan Wake

Che l’Epic Games Store, il negozio online di Epic concorrente del noto Steam di Valve, facesse sul serio, era chiaro a tutti, ma più passa il tempo e più è chiaro come ci sia la ferma volontà di conquistare in breve tempo il grande pubblico. Tra le strategie più aggressive, l’offerta di titoli gratuiti di grande qualità. Non stupisce, dunque, che i due nuovi giochi che tutti, previa registrazione, possono scaricare fin da subito, senza spendere un euro che sia uno, questa volta siano nient epoco di meno che For Honor di Ubisoft e Alan Wake di Remedy. L’offerta, però, è limitata nel tempo, poiché scadrà il giorno 9 Agosto. Per chi volesse mettere le mani su questi due gioielli, dunque, non resta che precipitarsi sull’apposito sito, registrarsi e procedere al download.