COD: Modern Warfare, un anno di esclusiva PS4!

Che PlayStation 4 avrebbe goduto anche questa volta di alcuni contenuti in esclusiva temporanea per il nuovo Call of Duty: Modern Warfare, si era già intuito ai tempi della presentazione ufficiale. Ora, a distanza di un mese esatto dal lancio, Activision ha rivelato che una nuova modalità del gioco chiamata Special Ops Survival Mode sarà disponibile per un intero anno solo sulla console di Sony. I giocatori PC e Xbox One dovranno aspettare il primo ottobre del 2020 per poterla provare, e lo faranno probabilmente a ridosso dell’uscita del prossimo capitolo della serie.

Anche se non è ancora chiaro che tipo di gameplay offrirà questa modalità, il nome “Survival Ops” fa pensare a un mix tra le Spec Ops e la classica modalità Survival. In ogni caso, si tratta di un bel colpo per Sony, soprattutto considerando che questo nuovo Call of Duty è stato presentato come il capitolo dell’unità: il primo a proporre il cross-play tra le versioni console e PC e a rinunciare ai pass stagionali per il desiderio di Activision di non frammentare la community del gioco. Quando si parla di coerenza.