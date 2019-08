Cliff Bleszinski ci ripensa e torna sulla scena?

È passato poco più di un mese da quando Cliff Bleszinski si faceva vivo su Facebook per raccontarci di quanto fosse felice, sereno e soddisfatto della sua nuova vita lontano dal tumultuoso mondo dei videogiochi.

Ma si sa che il lupo perde il pelo ma non il vizio, e se hai dedicato ben 25 anni della tua carriera professionale a qualcosa che ami, raggiungendo dei traguardi importanti e una popolarità che pochi altri possono vantare, non è che dall’oggi al domani puoi reinventarti produttore di musical o scrittore come se nulla fosse.

E infatti l’istinto da game designer è tornato a farsi sentire, nello specifico sottoforma di un’idea per un gioco che Cliffy dice di “non riuscire proprio a togliersi dalla testa”.

“Davvero credevo di aver chiuso – confessa su Twitter – ma poi questo stupido cervello torna ad attivarsi”. Ci tiene inoltre a precisare che il gioco che ha in mente non è “un fottuto battle royale” (grazie al cielo!) e che, se deciderà di realizzarlo, sarà qualcosa di “modesto”.

Che altro possiamo aggiungere? Il cervello non ti dà tregua? E tu dagli retta, Cliff!