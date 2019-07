Clamoroso: la Juventus passa da Fifa a PES!

EFootball PES 2020 sarà l’unico gioco di calcio ad avere la licenza completa per la Juventus FC così come per l’Allianz Stadium.

La partnership, stretta dall’editore del gioco, Konami Digital Entertainment, e la squadra attualmente campione d’Italia, permetterà l’utilizzo esclusivo all’interno del prossimo PES della Juventus FC inclusi il nome, lo stemma e i kit di gioco ufficiale. Significa, tanto per intenderci, che il prossimo Fifa 20 di Electronic Arts non potrà nemmeno utilizzare il nome “Juventus” nel gioco, tanto che si vocifera che sarà utilizzato l’orripilante alternativa “Piemonte Calcio”. Ouch.

Nell’ambito della collaborazione, gli sviluppatori hanno lavorato da vicino con i giocatori bianconeri per poterne ricreare al meglio le controparti digitali. Inoltre Miralem Pjanić, il centrocampista bosniaco, sarà il prossimo Official eFootball PES Ambassador: farà da testimonial sulla copertina di eFootball PES 2020 e verrà coinvolto in una serie di attività di Juventus FC e Konami nel corso dell’anno.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus FC, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports.”

Mentre Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami ha aggiunto che l’accordo è un messaggio chiaro: “Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.

eFootball PES 2020 uscirà il 10 settembre prossimo su PS4, Xbox One e PC Windows.