Che spettacolo il nuovo trailer in realtà aumentata di Dragon Quest!

Sarà un gioco che sfrutterà la realtà aumentata sulla falsa riga di Pokémon Go il nuovo Dragon Quest sviluppato per dispositivi mobili, sul quale Square Enix ha rivelato di essere al lavoro qualche giorno fa. Ora però è arrivato anche l’annuncio ufficiale, accompagnato da un video davvero divertentissimo (disponibile qui). Dragon Quest Walk, questo il nome del gioco, sarà disponibile in Giappone per dispositivi iOS e Android nel corso del 2019, mentre una versione beta del software sarà fatta provare a 20.000 giocatori a partire dal prossimo 11 giugno.

Il gioco è sviluppato da Colopl, azienda giapponese specializzata in titoli mobile, e per ora non c’è traccia dell’intenzione di portarlo in occidente, come purtroppo accade spesso con i titoli della serie di Dragon Quest. Per quanto non siano ancora disponibili i dettagli del gioco, il gameplay dovrebbe basarsi sullo stile di combattimento classico del JRPG unito a una modalità per catturare e addestrare i mostri che sarà il vero fulcro dell’avventura. Inoltre, nel corso dello stesso evento di presentazione di Dragon Quest Walk, il produttore esecutivo della serie Yuu Miyake ha riferito di avere già “qualcosa in mente” per il dodicesimo capitolo insieme al creatore del brand, Yuji Horii. “È ancora troppo presto per annunciarlo”, ha ammesso “Ma posso dirvi che stiamo iniziando a pensare a Dragon Quest XII.” Con il capitolo mobile in arrivo, in ogni caso, i fan del gioco avranno comunque qualcosa su cui consolarsi.