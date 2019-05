Che fine ha fatto Dead Island 2?

In lavorazione fin dal 2012, con un primo annuncio fatto nel 2014, Dead Island 2, seguito dell’apprezzato survival horror di Deep Silver ha fatto perdere le sue tracce da un bel po’ di tempo. Qualcuno, aveva addirittura parlato di un possibile vaporware, cioè di un gioco annunciato e atteso che non vedrà mai la luce del giorno.

Durante una presentazione finanziaria agli investitori, il CEO di THQ Nordic, Lars Wingefors, ha assicurato che il gioco è in piena fase di sviluppo, pur senza svelare ulteriori dettagli. Dead Island 2, dunque, rientra in quei 80 titoli in lavorazione presso THQ Nordic. Speriamo che, con una tale abbondanza, il potente publisher si ricordi di farne uscire presto qualcuno. Nel frattempo, godiamoci qui di seguito il (bellissimo) trailer del gioco.