Che colpo: Civilization IV gratis

E così, dopo GTA V, è il turno di un altro blockbuster. Parliamo di Epic Games Store, lo store online di giochi PC di Epic Games, e delle sue offerte gratuite in concomitanza coi saldi in corso.

Parliamo, soprattutto, di Civilization VI, il sesto capitolo ufficiale del leggendario e più conosciuto gioco di strategia del pianeta, nella sua incarnazione più spettacolare e completa. Civilization VI, di 2K Games ma sviluppato sempre da Firaxis, casa di Sid Meier, è dunque disponibile, gratis, dallo store di Epic Games. Per metterci le mani, o meglio il mouse, basta collegarsi al client, o se non lo abbiamo scaricarlo e installarlo dal sito ufficiale, e dare il via al download.

Inoltre, per chi lo desidera, sono disponibili a prezzo scontato anche le varie espansioni: Rise and Fall, Pass New Frontier e l’aggiornamento completo alla Platinum Edition.