Celeste: disponibile la nuova, enorme, espansione gratuita

Matt Makes Games ha pubblicato Celeste: Farewell, la nuova espansione gratuita per il suo pluripremiato platform. L’aggiornamento aggiunge il Capitolo 9, conclusivo della storia, e arricchisce l’esperienza di gioco con 100 nuovi livelli, oggetti inediti e nuove meccaniche di gameplay.

Per l’occasione la compositrice Lena Raine ha anche creato 13 nuovi brani che possono essere ascoltati in streaming oppure acquistati in formato digitale al seguente indirizzo.

Con la pubblicazione dell’espansione, lo studio di Celeste è stato ribattezzato Extremely OK Games. Il cambio del nome, come ha spiegato il fondatore Matt Thorson, serve a segnare ufficialmente il passaggio da una realtà individuale, quale era alle origini Matt Makes Games, a quella di un vero e proprio team di sviluppato organizzato.

Thorson ha anche tenuto a specificare che la pubblicazione di Celeste: Farwell in via del tutto gratuita è stata resa possibile da una serie di circostanze, soprattutto economiche, particolarmente fortunate e che si tratterà probabilmente di un caso isolato destinato a non ripetersi con le prossime produzioni. Proprio per quanto riguarda il futuro, Thorson ha anche aggiunto che non c’è nessun seguito di Celeste nei piani di Extremely OK Games, e che al momento il team è al lavoro su un progetto completamente nuovo.